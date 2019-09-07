Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.

Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.

Наука Обезьяны могут связать два слова, но это их эволюционный максимум Исследования показали, что голосовое общение обезьян сложнее, чем считалось раньше, однако результаты работы учёных лишь дополнительно подчеркнули уникальность человеческой речи, об этом рассказывает статья, вышедшая 3 сентября в журнале Frontiers in Psychology Ученые заново оценили записи голосового общения обезьян и пришли к выводу, что их общение структурно сложнее, чем полагали раньше.

Политика Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.

Политика Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.

Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Политика Киселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.

Политика Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции "Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Единоборства Валуев сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье Сегодня в Абу-Даби состоится самый ожидаемый бой, на ринг в рамках UFC 242 выйдут российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье.

Происшествия В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Футбол Мамаев и Кокорин освобождены по УДО Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.

Культура Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».

Наука Учеными найден способ запуска регенерации сердца Дальнейшее исследование генов и белков, участвующих в процессе регенерации, позволит найти эффективный способ восстанавливать клетки человеческой сердечной мышцы.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Финансы Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 65,9981 руб/доллар США и 72,8883 руб/евро ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 65,9981 руб. 1 евро - 72,8883 руб. 10 китайских юаней - 92,6302 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0547 р. (0,08%).

Хоккей Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.

Здоровье Как спирометрия определяет функции легких при их патологиях Спирометрия часто используется в качестве диагностического инструмента для респираторных заболеваний, таких как астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) и легочный фиброз.

Политика Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

Политика Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.

Музыка Игорь Крутой признался, что плохо танцует Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Игры В дополнении «Мир магии» для The Sims 4 можно будет устраивать колдовские дуэли В преддверии выхода нового дополнения для The Sims 4 студия Electronic Arts выпустила трейлер, где можно узнать об игровой системе магии.