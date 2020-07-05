Общество
РИА НовостиОпределены регионы России с самым высоким уровнем бедности
Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.
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с чего всё началось
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.РИА Новости17:09
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Футбол
«Оренбург» сыграет с «Рубином», на матч полетело 17 футболистов
Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч 26-го тура между «Рубином» и «Оренбургом» состоится в назначенный срок.
Спорт день за днем 06:11
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
Политика
Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского
Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Футбол
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:06
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
Футбол
Манджукич расторг контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль»
Хорватский форвард Марио Манджукич на странице в социальной сети сообщил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».
Metaratings 10:52
Авто
Появились первые снимки обновленного Lada Largus Cross
Предполагается, что обновленный Lada Largus Cross в ближайшие месяцы встанет на конвейер и до конца года поступит в продажу.
Tvoe-avto.com 04:39
Политика
Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Армия и оружие
Огненный ад в ЛНР: ВСУ уничтожают улицу за улицей
Rusvesna.su 20:30
Происшествия
Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни
Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс 12:36
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Армия и оружие
В Иране пригрозили «врагам» подземными ракетными городами
Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами.
REGNUM 14:54
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
Здоровье
Власти Китая выявили за сутки четырех заразившихся коронавирусом
Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны четыре случая заболевания, вызванного новым коронавирусом, из них один в столице.
ТАСС 20:36
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
Происшествия
Якутский суд рассмотрит дело дембеля, нарушившего режим самоизоляции
В Якутском суде рассмотрят дело якутянина, демобилизованного из военной части Хабаровска.
Аргументы и Факты - Якутия 20:54
Музыка
Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек
Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.
ТАСС 16:13
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Известия 03 июля в 21:30