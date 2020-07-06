Общество
РИА НовостиОпределены регионы России с самым высоким уровнем бедности
Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.
Читать в источнике
Оценить722
с чего всё началось
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.РИА Новости17:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Общество
Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят 10 тыс. рублей
Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ.
Камская новь (Кама ягы) 02:35
Общество
По 28 тысяч рублей: ряд россиян уже получает пособие от государства
Ряд российских граждан при ряде условий могут рассчитывать на пособие от государства, размер которого составляет 28 тыс. 511 руб. При этом выплата носит единовременный характер и выдается только женщинам.
Konkurent.ru 22:41
Кино
10 лучших комедий в истории кино
Важное условие любой комедии (кроме, разве что, военной и черной), которое отличает ее от драмы, — в ней никто не должен пострадать — переживая любые лишения, герой остается цел, а общая тональность повествования оказывается жизнеутверждающей.
Частный Корреспондент 11:00
Общество
Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы
Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Lenta.ru 21:45
Происшествия
В Якутии обнаружили в лесу несанкционированное кладбище мусульман
Несанкционированное кладбище находится за птицефабрикой: пустые необитые деревянные гробы валяются в грязи и мусоре.
REGNUM 22:54
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс 17:05
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
Экономика
К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Общество
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей 07:25
Общество
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
В Забайкалье отменили цифровые пропуска
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
Здоровье
Ямал вошел в число регионов РФ с самой низкой заболеваемостью раком
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
Московский Комсомолец Ямал 03 июля в 00:12
Экономика
К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются
Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру 03 июля в 02:28
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
Происшествия
В Хилокском районе подожгли здание сельской администрации
Полиция Забайкалья установила подозреваемых в поджоге здания, в котором располагались сельская администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал24 22:24
Наука
Камни для Стоунхенджа доставлялись по земле
Британские специалисты считают, что камни в основании Стоунхенджа доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по суше.
МедиаПоток вчера в 07:45
Здоровье
В Балахтинском районе ввели карантин из-за бешенства у кошки
На сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что 30 июня на территории поселка Балахта выявили бешенство.
ТВ-Енисей 21:27
Экономика
ФАС зафиксировала снижение цен на социально значимые продукты
В российских магазинах снизились цены на свинину, рыбу и другие социально значимые продукты питания, свидетельствуют данные проводимого ФАС мониторинга цен, опубликованные на сайте ведомства 3 июля.
Известия 03 июля в 11:30
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском вчера в 00:00
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20