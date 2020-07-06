В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.

с чего всё началось

Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.

Общество Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят 10 тыс. рублей Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ. 2

Общество По 28 тысяч рублей: ряд россиян уже получает пособие от государства Ряд российских граждан при ряде условий могут рассчитывать на пособие от государства, размер которого составляет 28 тыс. 511 руб. При этом выплата носит единовременный характер и выдается только женщинам. 12

Кино 10 лучших комедий в истории кино Важное условие любой комедии (кроме, разве что, военной и черной), которое отличает ее от драмы, — в ней никто не должен пострадать — переживая любые лишения, герой остается цел, а общая тональность повествования оказывается жизнеутверждающей.

Общество Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. 3

Происшествия В Якутии обнаружили в лесу несанкционированное кладбище мусульман Несанкционированное кладбище находится за птицефабрикой: пустые необитые деревянные гробы валяются в грязи и мусоре.

Здоровье Витамин D снижает риск развития болезней сердца Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии. 75

Общество Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. 861

Общество В Забайкалье отменили цифровые пропуска В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции. 2

Экономика К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 5,6K

Происшествия В Хилокском районе подожгли здание сельской администрации Полиция Забайкалья установила подозреваемых в поджоге здания, в котором располагались сельская администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.

Наука Камни для Стоунхенджа доставлялись по земле Британские специалисты считают, что камни в основании Стоунхенджа доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по суше.

Экономика ФАС зафиксировала снижение цен на социально значимые продукты В российских магазинах снизились цены на свинину, рыбу и другие социально значимые продукты питания, свидетельствуют данные проводимого ФАС мониторинга цен, опубликованные на сайте ведомства 3 июля. 3

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. 1,5K