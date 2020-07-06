Общество
РИА НовостиОпределены регионы России с самым высоким уровнем бедности
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
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с чего всё началось
Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.РИА Новости17:09
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Биатлон
Обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой мужская ДНК принадлежит ее мужу
Мужская ДНК обнаружена в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает издание Der Spiegel.
Ридус 10:18
Футбол
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:06
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
Шоу-бизнес
Модель Playboy Ирина Иванова обнажила грудь на фото с отдыха
Российская модель Ирина Иванова практически полностью обнажила грудь на фото с отдыха.
Актуальные Новости вчера в 15:45
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Общество
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости 22:26
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
Здоровье
В Башкирии у 10 человек выявили инфекцию, поражающую мозг
В Башкирии в прошлом году у 10 человек была выявлена одна из опасных инфекций, которая вызывает воспаление головного и спинного мозга, а именно менингит.
UfacityNews.ru 21:37
Шоу-бизнес
Похудевшая Кадышева вернулась на телеэкран и довела зрителей до слез
Поклонники Кадышевой были рады видеть своего кумира после периода затишья.
ПолитРоссия 13:39
Общество
Пенсионерам-опекунам с 1 июля 2020 года возобновлена индексация пенсий
Пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
Ваш новый день Йошкар-Ола 03 июля в 08:04
Космос
В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
Футбол
«Заря» не сумела обыграть «Александрию» в УПЛ и упустила шанс обойти киевское «Динамо»
От «Десны» и «Динамо», располагающихся выше, команда Виктора Скрипника отстает на одно очко. «Александрия» занимает пятое место (44 очка).
Bookmaker-ratings.ru 14:44
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
РБК 20:19
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Общество
На Сахалине заключённые в обсервации жители Бурятии объявили голодовку
Южно-Сахалинск, 6 июля 2020, 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики.
REGNUM 21:49
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
Авто
Появились изображения нового поколения Honda HR-V
По предварительной информации, новое поколение Honda HR-V будет презентовано в течение двух ближайших лет.
Goroday.ru 06:48
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29