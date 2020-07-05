В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.

с чего всё началось

Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.

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