Общество
РИА НовостиОпределены регионы России с самым высоким уровнем бедности
Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.
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с чего всё началось
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.РИА Новости17:09
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Происшествия
В Австрии арестовали двух чеченцев по подозрению в убийстве диссидента
Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни. О самом убийстве уже сообщалось.
Аргументы недели 13:02
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал включить в свой рацион питания свежий горох, так как этот простой продукт обладает огромным количеством свойств, улучшающих здоровье, в том числе защитой от рака.
Live24 03 июля в 12:31
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия 19:41
Наука
В затопленных пещерах Мексики найдены шахты древних индейцев
Как сообщает ToDay News Ufa, историки предположили, что 12 тысяч лет назад в этом районе жили древние люди и они добывали охру.
ToDay News Ufa 06:43
Здоровье
Стоматологи рассказали, как определить болезни по языку
Австралийские ученые рассказали, как по внешнему виду языка можно понять болезни. Материал опубликован в издании Daily Mail.
Невские Новости 21:27
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс 17:05
Футбол
«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru 16:10
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 3857 случаев.
Evo-rus.com 03 июля в 14:59
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Происшествия
Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой
На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.
Сахалин.Инфо 19:13
Космос
В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Кино
Зачем нужна бомба
Российская газета 15:51
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Общество
Китайский врач назвал самые опасные позы для сна
Evo-rus.com 01:14
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Наоми Кэмпбелл разместила в Инстаграмме фотографии, на которых она полностью обнажена.
Discover24 09:01
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Общество
В Забайкалье отменили цифровые пропуска
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor вчера в 22:45
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru 17:49
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 03 июля в 17:27
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»
News.ru вчера в 08:50