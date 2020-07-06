Общество
РИА НовостиОпределены регионы России с самым высоким уровнем бедности
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
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с чего всё началось
У Республики Тыва, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0,97.РИА Новостивчера в 17:09
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Ещё один человек скончался от коронавируса в Приморье
В Приморье от коронавируса за минувшие сутки от коронавируса скончался ещё один человек.
Владивосток-Новости вчера в 22:20
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов
Lenta.ru вчера в 23:38
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor вчера в 07:48
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб при жёсткой посадке Ми-2
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.
RT на русском вчера в 23:49
Автоспорт
Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено
Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие
Коротченко: комплекс С-500 успешно испытали на полигоне в России
На полигоне в России были успешно проведены испытательные стрельбы управляемыми ракетами новейшего российского комплекса ПВО-ПРО С-500 «Прометей».
Недвижимость.RU вчера в 15:56
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Автоспорт
Бинотто: Ferrari не сможет быстро решить проблемы
Маттиа Бинотто не рассчитывал, что в Австрии кто-то из его гонщиков финиширует в первой тройке, но Шарль Леклер завоевал второе место.
F1news.ru вчера в 15:42
Армия и оружие
В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада
РБК вчера в 20:09
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03 июля в 09:40
Здоровье
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 вчера в 14:20
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение вчера в 10:26
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости вчера в 10:26
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 04 июля в 13:27
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК вчера в 21:53
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
Экономика
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Общество
По 28 тысяч рублей: ряд россиян уже получает пособие от государства
Ряд российских граждан при ряде условий могут рассчитывать на пособие от государства, размер которого составляет 28 тыс. 511 руб. При этом выплата носит единовременный характер и выдается только женщинам.
Konkurent.ru вчера в 22:41
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превышает прогнозы
Во втором квартале компания Tesla выпустила 82272 электрокаров, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу нынешнего года и на 5,5% ниже — к аналогичному периоду 2019 года.
Тарантас Ньюс 03 июля в 05:28
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa вчера в 02:09