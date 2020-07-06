Общество

ИзвестияИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новостивчера в 17:09

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В России за год снизился уровень крайней бедности

РЕН ТВвчера в 22:55

Эксперты определили уровень бедности в России

РБКвчера в 21:10

Количество бедных россиян посчитали по регионам. Хорошо живут только в ЯНАО

URA.Ruвчера в 17:46

Подсчитан уровень бедности в России

Комсомольская правдавчера в 20:30

В России подсчитали уровень бедности

Lenta.ruвчера в 18:19

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Коммерсантъвчера в 20:51

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

РИА Новостивчера в 17:09
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Происшествия

Просившего убежище в Австрии россиянина застрелил его земляк

Вчера, 4 июля, вечером в Австрии застрелили россиянина, который просил политического убежища в Австрии.
Евразия Daily вчера в 05:53
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru вчера в 09:47
1,3K
Происшествия

В США два небольших самолета столкнулись над озером

Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа округа Кутенай.
РИА Новости вчера в 23:23
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Происшествия

В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева на гараж

В результате падения на гараж во время бури большого дерева пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии.
Известия вчера в 23:09
Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня вчера в 02:44
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Экономика

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00
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Происшествия

В Забайкалье жители посёлка сожгли здание администрации

В ночь на 31 мая в посёлке Жипхеген Хилокского района Забайкальского сгорело одноэтажное административное здание, в котором располагались местная администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал-Daily вчера в 22:07
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
1,1K
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,6K
Энергетика

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом.
Ведомости вчера в 17:52
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
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Авто

Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Dodge представил рестайлинговый внедорожник Durango.
Новые автомобили 03 июля в 08:15
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
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Армия и оружие

Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не прекратит военные операции

"Ирак может обратиться в СБ ООН с просьбой провести экстренное заседание для обсуждения этого вопроса, а также в ЛАГ, Организацию исламского сотрудничества и другие структуры", - сказал ас-Саххаф, комментируя дальнейшие возможные шаги Багдада на фоне непрекращающихся обстрелов иракской территории турецкими ВС.
РИА Новости вчера в 11:26
1
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Известия вчера в 23:48
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Киберспорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru вчера в 17:02
7
Происшествия

Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей

ИноСМИ вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru 04 июля в 17:00
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Армия и оружие

В 2021 году Украина разместит ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Актуальные Новости вчера в 00:53
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,4K
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Политика

В Госдуме обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину

В администрации Кремля обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину.
Внешнеэкономические связи вчера в 03:29
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Общество

С четверга в Москве резко похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
7
Кино

Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv вчера в 16:07
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Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 04 июля в 13:27
3
Игры

Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)

Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru вчера в 04:03
8
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
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