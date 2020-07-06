В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.

с чего всё началось

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.

Уровень крайней бедности снизился за год в России

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