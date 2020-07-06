Общество
ИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.РИА Новостивчера в 17:09
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Происшествия
Просившего убежище в Австрии россиянина застрелил его земляк
Вчера, 4 июля, вечером в Австрии застрелили россиянина, который просил политического убежища в Австрии.
Евразия Daily вчера в 05:53
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек
Lenta.ru вчера в 09:47
Происшествия
В США два небольших самолета столкнулись над озером
Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа округа Кутенай.
РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия
В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева на гараж
В результате падения на гараж во время бури большого дерева пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии.
Известия вчера в 23:09
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня вчера в 02:44
Экономика
К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00
Происшествия
В Забайкалье жители посёлка сожгли здание администрации
В ночь на 31 мая в посёлке Жипхеген Хилокского района Забайкальского сгорело одноэтажное административное здание, в котором располагались местная администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал-Daily вчера в 22:07
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Энергетика
Власти отвергли идею отпустить цены на бензин
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом.
Ведомости вчера в 17:52
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Dodge представил рестайлинговый внедорожник Durango.
Новые автомобили 03 июля в 08:15
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Армия и оружие
Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не прекратит военные операции
"Ирак может обратиться в СБ ООН с просьбой провести экстренное заседание для обсуждения этого вопроса, а также в ЛАГ, Организацию исламского сотрудничества и другие структуры", - сказал ас-Саххаф, комментируя дальнейшие возможные шаги Багдада на фоне непрекращающихся обстрелов иракской территории турецкими ВС.
РИА Новости вчера в 11:26
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
Известия вчера в 23:48
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Киберспорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru вчера в 17:02
Происшествия
Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей
ИноСМИ вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru 04 июля в 17:00
Армия и оружие
В 2021 году Украина разместит ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Актуальные Новости вчера в 00:53
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва вчера в 10:29
Политика
В Госдуме обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину
В администрации Кремля обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину.
Внешнеэкономические связи вчера в 03:29
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv вчера в 16:07
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 04 июля в 13:27
Игры
Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)
Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru вчера в 04:03
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03