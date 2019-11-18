Общество

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйОпределены регионы с самым быстрым ростом зарплат

В тройке лидеров по росту заработка оказалась Тыва, где зарплаты выросли за 8 месяцев на 13%, а также Севастополь (11,6%) и Костромская область (10,9%). Самый небольшой прирост заработной платы отмечен в Калининградской области (4%), Северной Осетии (3,7%) и Санкт-Петербурге (3,6%).
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с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
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Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

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Врачи назвали главные признаки диабета

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По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число заболевших ВИЧ выросло на 14%.
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Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
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