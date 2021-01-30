"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение", — объясняет Русецкий РИА Новости. Наличность не приносит россиянам дохода, если она выведена из оборота и находится "под матрасом".

С чего всё началось Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения «под матрасом» Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. РИА Новости вчера в 00:06