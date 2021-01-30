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Определены риски хранения сбережений «под матрасом»

"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение", — объясняет Русецкий РИА Новости. Наличность не приносит россиянам дохода, если она выведена из оборота и находится "под матрасом".В источнике
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С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения «под матрасом»

Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
РИА Новостивчера в 00:06
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Финансист объяснил, почему не нужно держать деньги под матрасом. Даже валюту

Life.ruвчера в 03:39
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Эксперт назвал причины отказаться от хранения денег «под матрасом»

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Россиянам объяснили, почему нельзя хранить сбережения дома

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Эксперт рассказал о рисках хранения сбережений «под матрасом»

Газета.Ruвчера в 00:35
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Финансист рассказал, почему не стоит хранить сбережения «под матрасом»

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