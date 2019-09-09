Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости, благоприятная обстановка складывается во всех регионах, кроме нескольких. Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).

Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

Политика В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Политика В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.

Происшествия Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экономика Чистая прибыль ГК «Мать и дитя» в 1 полугодии выросла на 1% Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО в 1 полугодии 2019 года увеличилась на 1% г/г - до 1,238 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

Экономика Почему Bitcoin подешевеет вдвое. Криптовалюте предсказали падение За прошедшие сутки главная цифровая монета подешевела на 3,2%.

Шоу-бизнес Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.

Финансы ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом» Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.

Экономика Домодедово перечеркивают полосы В Red Wings, которая базируется в Домодедово, считают инициативу расширения аэропорта интересной, но отмечают недостаток информации по проекту — «после модернизации аэропортов наблюдается повышение ставок для перевозчиков на первом этапе эксплуатации инфраструктуры».

Технологии Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.

Политика Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2% Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.

Экономика В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений В Госдуме приветствовали инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Происшествия В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Политика Вышинский поблагодарил Путина за поддержку Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Космос Индийский орбитальный зонд нашел на поверхности Луны аппарат «Викрам» Через некоторое время, как заявил руководитель Индийской организации космических исследований Кайласавадивоо Сиван информагентству ANI, на тепловом изображении, полученном орбитальным зондом, смогли найти «Викрам».

Шоу-бизнес Собчак ответила на слухи о второй беременности Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Происшествия В частном жилом доме в Геленджике произошел крупный пожар Частный жилой дом горит в Геленджике на пощади 1000 кв. м, есть угроза распространения огня, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.