Экономика
Lenta.ruОпределены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Как сообщает РИА Новости, благоприятная обстановка складывается во всех регионах, кроме нескольких. Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
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с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
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В Тульской области эксперты обнаружили благоприятную ситуацию на рынке труда
Московский Комсомолец02:58
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Наука
Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
РИА Новости вчера в 20:00
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Экономика
Чистая прибыль ГК «Мать и дитя» в 1 полугодии выросла на 1%
Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО в 1 полугодии 2019 года увеличилась на 1% г/г - до 1,238 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
Finam.Ru 03:10
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Экономика
Почему Bitcoin подешевеет вдвое. Криптовалюте предсказали падение
За прошедшие сутки главная цифровая монета подешевела на 3,2%.
РБК 04:54
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма вчера в 02:42
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Red Wings, которая базируется в Домодедово, считают инициативу расширения аэропорта интересной, но отмечают недостаток информации по проекту — «после модернизации аэропортов наблюдается повышение ставок для перевозчиков на первом этапе эксплуатации инфраструктуры».
Коммерсантъ вчера в 18:41
Футбол
Кикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн
Если один из Миранчуков уйдёт, то за бóльшие деньги, нежели Головин.
Чемпионат 02:10
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Экономика
В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений
В Госдуме приветствовали инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Известия 07 сентября в 05:56
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Космос
Индийский орбитальный зонд нашел на поверхности Луны аппарат «Викрам»
Через некоторое время, как заявил руководитель Индийской организации космических исследований Кайласавадивоо Сиван информагентству ANI, на тепловом изображении, полученном орбитальным зондом, смогли найти «Викрам».
Популярная механика 02:23
Шоу-бизнес
Собчак ответила на слухи о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия
В частном жилом доме в Геленджике произошел крупный пожар
Частный жилой дом горит в Геленджике на пощади 1000 кв. м, есть угроза распространения огня, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14