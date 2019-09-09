Экономика
КоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
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Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Политика
Хасиков победил на выборах главы Калмыкии
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыки, по итогам обработки 100% протоколов набрав 82,57% голосов избирателей, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия Александр Дикалов.
ТАСС 05:06
Общество
Назван российский город с самыми красивыми женщинами
Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по три процента голосов.
Lenta.ru 04:57
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости 07 сентября в 16:50
Теннис
Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:26
Шоу-бизнес
Собчак ответила на слухи о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Наука
Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии
Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Футбол
Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку
Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма вчера в 02:42
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Российская газета вчера в 18:32
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Политика
Путин проголосовал на выборах в Москве
Президент России Владимир Путин утром, 8 сентября, проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.
Московский Комсомолец вчера в 03:17
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Театры
Марка Захарова скоро выпишут из больницы
В московском театре «Ленком» сообщили РИА Новости о скорой выписке режиссера Марка Захарова из больницы.
Культуромания 07 сентября в 12:18
Экономика
МФО заинтересовались взаимным кредитованием
Сегодня, 9 сентября 2019 года, стало известно, что некоторые микрофинансовые организации (МФО) заинтересовались запуском площадок взаимного кредитования граждан.
Саминвестор 01:44
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
Общество
В 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов
На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления жилищной политики Исполкома города Марсель Абдулхаков сообщил, что на республиканскую программу по переселению людей из аварийного жилья на 2019-2025 года для столицы Татарстана выделено 893,9 миллиона рублей.
КП - Казань 03:55
Политика
Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о самом сложном полете за всю свою летную карьеру.
Рамблер вчера в 06:42
Авто
Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео
По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class.
Motor 03:14