Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.
РИА Новостивчера в 17:19

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Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правдавчера в 19:37

Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

RT на русском05:09

Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Коммерсантъ04:13
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Политика

«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу

Интерфакс - Россия вчера в 18:14
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Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта

В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Политика

Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыки, по итогам обработки 100% протоколов набрав 82,57% голосов избирателей, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия Александр Дикалов.
ТАСС 05:06
Общество

Назван российский город с самыми красивыми женщинами

Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по три процента голосов.
Lenta.ru 04:57
Политика

Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму

Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости 07 сентября в 16:50
Теннис

Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:26
Шоу-бизнес

Собчак ответила на слухи о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Наука

Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии

Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

RT на русском 04:42
Политика

На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
Футбол

Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку

Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23
Шоу-бизнес

Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма вчера в 02:42
Происшествия

Грузовое судно перевернулось у берегов США

Российская газета вчера в 18:32
Политика

В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Политика

Путин проголосовал на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин утром, 8 сентября, проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.
Московский Комсомолец вчера в 03:17
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Театры

Марка Захарова скоро выпишут из больницы

В московском театре «Ленком» сообщили РИА Новости о скорой выписке режиссера Марка Захарова из больницы.
Культуромания 07 сентября в 12:18
Экономика

МФО заинтересовались взаимным кредитованием

Сегодня, 9 сентября 2019 года, стало известно, что некоторые микрофинансовые организации (МФО) заинтересовались запуском площадок взаимного кредитования граждан.
Саминвестор 01:44
Шоу-бизнес

Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Происшествия

В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
Общество

В 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов

На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления жилищной политики Исполкома города Марсель Абдулхаков сообщил, что на республиканскую программу по переселению людей из аварийного жилья на 2019-2025 года для столицы Татарстана выделено 893,9 миллиона рублей.
КП - Казань 03:55
Политика

Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о самом сложном полете за всю свою летную карьеру.
Рамблер вчера в 06:42
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Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео

По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class.
Motor 03:14
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Меньшов рассказал, как отметит 80-летний юбилей

ТАСС 02:10
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