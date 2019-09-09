Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.

с чего всё началось

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.

Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Технологии Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.

Политика Хасиков победил на выборах главы Калмыкии Врио главы Калмыкии Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыки, по итогам обработки 100% протоколов набрав 82,57% голосов избирателей, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия Александр Дикалов.

Общество Назван российский город с самыми красивыми женщинами Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по три процента голосов.

Политика Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Теннис Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.

Шоу-бизнес Собчак ответила на слухи о второй беременности Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Наука Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Политика На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Футбол Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.

Шоу-бизнес Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.

Политика В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.

Политика Путин проголосовал на выборах в Москве Президент России Владимир Путин утром, 8 сентября, проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Театры Марка Захарова скоро выпишут из больницы В московском театре «Ленком» сообщили РИА Новости о скорой выписке режиссера Марка Захарова из больницы.

Экономика МФО заинтересовались взаимным кредитованием Сегодня, 9 сентября 2019 года, стало известно, что некоторые микрофинансовые организации (МФО) заинтересовались запуском площадок взаимного кредитования граждан.

Шоу-бизнес Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.

Происшествия В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Общество В 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления жилищной политики Исполкома города Марсель Абдулхаков сообщил, что на республиканскую программу по переселению людей из аварийного жилья на 2019-2025 года для столицы Татарстана выделено 893,9 миллиона рублей.

Политика Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о самом сложном полете за всю свою летную карьеру.