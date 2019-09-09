Экономика
Lenta.ruОпределены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Как сообщает РИА Новости, благоприятная обстановка складывается во всех регионах, кроме нескольких. Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
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с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
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В Тульской области эксперты обнаружили благоприятную ситуацию на рынке труда
Московский Комсомолец02:58
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Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества
В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Политика
Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья
Кавказский узел 03:24
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Происшествия
В Свердловской области назначен новый начальник ГУ МВД
В 2016 году Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области – начальника полиции.
Новый День 03:05
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,55 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.
ТАСС 03:28
Футбол
Депай собирается сменить «Лион» на «Милан»
Атакующий полузащитник «Лиона» Мемфис Депай планирует сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, рапортует Calciomercato.com.
Евро-футбол.ру 04:16
Политика
Шумков победил на выборах губернатора Курганской области
На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:46
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Политика
ЦИК подвела предварительные итоги выборов
К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Rambler News Service 06 сентября в 06:31
Политика
Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину
Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину.
ФАН 04:03