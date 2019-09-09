Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости, благоприятная обстановка складывается во всех регионах, кроме нескольких. Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).

Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

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