Экономика
Lenta.ruОпределены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла). В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.
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с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
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В Тульской области эксперты обнаружили благоприятную ситуацию на рынке труда
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Екатеринбург-ТВ 03:18
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В Минфине РФ подготовили положительный отзыв на предлагаемые поправки в законодательство, которые позволят вернуть торговлю пивом на стадионах.
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Газета.Ru 02:53
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Алтайская правда 07 сентября в 22:44
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Известия вчера в 21:46
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В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Финансы
Эксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками
"Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.
Вести.Ru 03:00
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В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21
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О чём может предупредить внезапное онемение тела, сообщили специалисты
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Питерские заметки 02:29
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
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REGNUM 00:12
Политика
Выборы главы Забайкалья завершились победой Александра Осипова
Александр Осипов был назначен врио губернатора Забайкалья в октябре 2018 года. Это произошло после досрочной отставки Натальи Ждановой.
Sibnovosti.ru 01:01
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов.
Известия вчера в 15:35
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
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Что касается нового паспорта, то там отныне будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве.
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Медведев: «Единая Россия» остаётся ведущей политической силой
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Парламентская газета вчера в 16:58
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ВСМ Москва – Петербург предложили продлить до Финляндии
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может в перспективе быть продлена до Финляндии, сообщил в ходе Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.
Взгляд.ру 03:39
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В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
Известия вчера в 23:54