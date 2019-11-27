Не поддались общему негативном тренду Камчатский край, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах номинальные заработные платы увеличились на 13,2, 6,4 и 4,36 процента соответственно. Ранее Росстат назвал регионы России с самыми быстро растущими зарплатами.

с чего всё началось

Падение номинальных зарплат имело место в 69 регионах РФ из суммарных 85. Наиболее существенно сокращение доходов фиксируется в Мурманской области, там показатель составил 12,2%. Вторую строчку перечня занимает Карачаево-Черкесия, где падение составило 9,5%.

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