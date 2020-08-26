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Lenta.ru
Lenta.ru

Определены российские регионы с самым загрязненным воздухом

Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ были определены как регионы с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом

Годом ранее рейтинг выглядел по-другому: лидером по уровню выбросов был тот же Красноярский край, но Москва и Подмосковье были в топ-10 самых загрязненных регионов, на седьмом и шестом местах соответственно.
РБК00:00
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РИА Новости

Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом

РИА Новости01:50
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Красноярский край возглавил рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом

Коммерсантъ01:49
РБК

Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом

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URA.Ru

В четырех регионах УрФО воздух оказался самым грязным в России

URA.Ru01:12
Российская газета

Названы регионы России с самым грязным воздухом

Российская газета01:50
Lenta.ru

Определены российские регионы с самым загрязненным воздухом

Lenta.ru00:30
Газета.Ru

Красноярский край возглавил рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом

Газета.Ru01:48

Россия выделит Казахстану гарантированный объем вакцины «Спутник V»

Казахстан заключил с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте казахского правительства.
Газета.Ru02:12
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
6

В Совфеде назвали действенный способ вернуть пенсию в случае недоплаты

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало специальный материал, в котором рассказывается об изменениях в жизни россиян с 1 сентября 2020 года, которые коснутся, в том числе российских школьников и учителей, пенсионеров и получателей социальных выплат, а также автолюбителей.
ФАН21:01
6

Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
РБК01:21
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Ученые выяснили, могут ли бактерии путешествовать между планетами

Результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС, показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет, протяженностью несколько лет.
РИА Новости01:09

Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей-оппозиционеров

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром образования Игорем Карпенко призвал активно начать новый учебный год и навести порядок в школах, а именно — не допускать к преподаванию учителей, разделяющих оппозиционные взгляды.
Городовой24 августа в 07:40
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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русскомвчера в 06:17
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