Определены российские регионы с самым загрязненным воздухом
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Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ были определены как регионы с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом
Годом ранее рейтинг выглядел по-другому: лидером по уровню выбросов был тот же Красноярский край, но Москва и Подмосковье были в топ-10 самых загрязненных регионов, на седьмом и шестом местах соответственно.
РБК00:00
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