Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые подделываемые в России банкноты

Число подделываемых в России банкнот за месяц увеличилось почти на четверть (24,6 процента). Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Центробанка. По подсчетам регулятора, в сентябре текущего года в банковской системе выявили 4254 поддельных купюры.
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