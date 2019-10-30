Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые подделываемые в России банкноты

По подсчетам регулятора, в сентябре текущего года в банковской системе выявили 4254 поддельных купюры. Всего за год обнаружено 10 804 фальшивых денежных знака. Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
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