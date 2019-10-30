Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые подделываемые в России банкноты

По подсчетам регулятора, в сентябре текущего года в банковской системе выявили 4254 поддельных купюры. Всего за год обнаружено 10 804 фальшивых денежных знака. Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Количество поддельных купюр в РФ выросло на 3,2% в третьем квартале – ЦБ

REGNUM07:05

На Среднем Урале стали реже подделывать деньги

Европейско-Азиатские новости28 октября в 02:17

Неправильные банкноты

Российская газета10:42

Определены самые подделываемые в России банкноты

Lenta.ru11:31

Стали известны самые подделываемые в РФ купюры

Телеканал 360°09:04

Количество поддельных купюр в III квартале выросло на 3,2%

ТАСС06:01

Число обнаруженных в РФ фальшивых евро выросло в 3 раза, долларов - снизилось на 26%

Интерфакс07:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Армия и оружие

Пушилин объявил о масштабных учениях МЧС, МВД и Народной милиции ДНР

Плановые учения подразделений МЧС, Народной милиции и министерства внутренних дел пройдут в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия 08:54
Политика

США не позволят России вновь открыть консульство в Сан-Франциско

США не дадут России возобновить работу консульства страны в Сан-Франциско, сообщил первый замгоссекретаря Джон Салливан.
РИА Новости 11:44
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия

В СК рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.
Известия 11:28
Политика

«Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании разрешить строительство участка газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:43
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» про Таргариенов

О планах снять сериал, который станет приквелом к "Игре престолов", сообщил телеканал НВО.
Уралинформбюро 07:33
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
Происшествия

В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал

Российская газета 07:32
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс 11:16
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Армия и оружие

Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

РБК вчера в 15:07
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Футбол

Широков не планирует посвящать себе тренерской работе

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что не планирует становиться тренером.
Bookmaker-ratings.ru 10:59
Шоу-бизнес

Муж Вележевой объяснил её дебош на борту действием снотворного

Супруг актрисы Лидии Вележевой актёр Алексей Гуськов заявил, что причиной неадекватного поведения его жены в самолёте стало действие снотворного.
News.ru 11:52
Армия и оружие

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Общество

РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

ТАСС 09:07
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
РБК 08:46
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская", - говорится в сообщении.
ТАСС 09:19
Происшествия

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.
РБК 11:51
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное