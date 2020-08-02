Общество

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00

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Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

RT на русском04:00

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00
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«Озлобленные и больные»: как тюрьмы стали рассадниками коронавируса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
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Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21

Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
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Самым дорогим футбольным клубом признан «Реал», занявший шестое место рейтинга (4,24 млрд долларов).
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Общество

Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета 04:01
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Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Общество

Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
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«Челси» интересуется вратарем «Бернли» Поупом

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«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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Пушков рассказал о вовлечении Белоруссии в игры против России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о вовлечении Белоруссии в игры против России.
Lenta.ru вчера в 21:33
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Общество

«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
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Авто

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Здоровье

Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
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Экономика

Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики

Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
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Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 07:47
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Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
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