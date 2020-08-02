Названы самые популярные товары в российских магазинах

РБК 4

Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение "ЧекСкан Research".