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РИА Новости
РИА Новости

Названы самые популярные товары в российских магазинах

Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение "ЧекСкан Research".В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00
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РИА Новости

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31
ФАН

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

ФАН02:31
Lenta.ru

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28
Коммерсантъ

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52
Московский Комсомолец

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40
ФедералПресс

Перечислены самые популярные продукты в российских магазинах

ФедералПресс02:01
РБК

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00

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РБК23:36
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