Общество
Lenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
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Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.
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Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Продавщица в аптеке заявила, что Подольская беременна вторым ребенком
Продавщица аптеки поселения Московский обратила внимание, что Подольская находится в интересном положении, передает Telegram-канал «Только никому».
Слово и Дело вчера в 16:48
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Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в беседе с «РГ», какой кашель характерен для зараженного коронавирусом человека.
Live24 вчера в 06:42
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Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
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Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
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