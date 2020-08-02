Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».

с чего всё началось

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.

Политика Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. 246

Экономика Минфин хочет конфисковать подозрительные накопления россиян Минфин предлагает поправки в Бюджетный кодекс. Деньги, законность получения которых невозможно доказать, теперь будут перечисляться в ПФР. 1,8K

Общество В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста. 1,7K

Политика Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России. 75

Общество О кашле при заболевании коронавирусом рассказал Проценко Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в беседе с «РГ», какой кашель характерен для зараженного коронавирусом человека. 622

Авто Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно. 9

Общество Православные Марий Эл отмечают Ильин день Первая православная церковь, построенная в Киеве еще до Крещения Руси, при князе Игоре, была во имя пророка Илии. 7