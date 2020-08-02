Общество

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00

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Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

RT на русском04:00

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00
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Общество

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Общество

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Общество

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Общество

В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки все крымские лаборатории провели 1988 исследований на COVID-19, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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Общество

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Российская газета 04:01
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

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Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
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Экономика

Минфин хочет конфисковать подозрительные накопления россиян

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В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Шоу-бизнес

Продавщица в аптеке заявила, что Подольская беременна вторым ребенком

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Общество

О кашле при заболевании коронавирусом рассказал Проценко

Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в беседе с «РГ», какой кашель характерен для зараженного коронавирусом человека.
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

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Общество

Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок

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Энергетика

«Нафтогаз» рассказал, как с августа украинцы будут платить за газ по мировым ценам

С 1 августа истек срок специальных обязательств «Нафтогаза» по поставкам газа населению по ценам ниже рыночных.
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Православные Марий Эл отмечают Ильин день

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Политика

Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы

Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
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Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности

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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
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