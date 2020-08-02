Общество
Lenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Футбол
Инсинье получил травму и рискует пропустить матч с «Барселоной»
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье повредился в матче 38-го тура итальянской Серии А против «Лацио» (3:1). 29-летний футболист не смог доиграть поединок.
Bookmaker-ratings.ru 03:15
Культура
В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»
Челябинск получил право провести этот фестиваль, одержав победу по итогам общероссийского интернет-голосования.
Губерния (г. Челябинск) 03:33
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Футбол
«Оренбург»одержал победу в первом матче ФНЛ
Накануне в Брянске состоялся матч-открытие Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 2020–2021 годов между командами ФК «Динамо-Брянск» и ФК «Оренбург».
Газета Оренбуржье 03:00
Финансы
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали «мясника ИГ»
Главу разведки ответвления «Хорасан» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) ликвидировали в Афганистане.
Lenta.ru 04:55
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 31 июля в 12:43
Космос
Китайскими учеными обнаружено идеальное место для телескопа
МедиаПоток 30 июля в 09:31
Авто
Команда Williams задумывается о повторении Mercedes
Car.ru вчера в 10:50
Автоспорт
Россиянин Смоляр выиграл первую в карьере гонку «Формулы-3»
Россиянин Александр Смоляр выиграл гонку среди автомобилей класса «Формула-3», которая проходила на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.
RT на русском 04:56
Здоровье
Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии
Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
RT на русском 04:37
Политика
Пушков оценил идею Кравчука дать Украине $300 млрд для Донбасса
Москва, 2 августа 2020, 11:35 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) оценил предложение первого президента Украины Леонида Кравчука выплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса.
REGNUM 04:35
Общество
«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Как сообщает издание iReactor, независимый дизайнер Александр Шторм представил, каким может быть такой автомобиль.
Новые автомобили вчера в 23:14
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новости 31 июля в 14:00
Общество
Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс
В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:01
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Политика
Экс-командующий ВДВ Шаманов предупредил обидчиков России
Экс-командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предупредил потенциальных врагов России, что десантники готовы выполнять приказы президента страны в любой точке мира.
Газета.Ru 03:39
Кино
Netflix снимет фильм по игре Beyond Good & Evil
Netflix занимается созданием фильма по мотивам игры Beyond Good & Evil.
Газета.Ru вчера в 20:19
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Музыка
Ариана Гранде и Леди Гага лидируют в номинациях MTV VMA 2020
Лидерами по числу номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде (по девять у каждой), в шести номинациях претендуют на награды Билли Айлиш и Weeknd, в пяти – Тейлор Свифт.
ИА InterMedia 30 июля в 18:15
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24