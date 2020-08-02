Общество
Lenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 210 носителей коронавируса
Екатеринбург, 31 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 210 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 31 июля в 04:07
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ вчера в 12:29
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
Армия и оружие
В России обнаружены кладбища с погибшими в Сирии российскими военными
Журналисты «Русской службы BBC» сообщают о том, что ими были обнаружены кладбища, где похоронены офицеры и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые погибли на территории Сирии.
Avia.pro вчера в 10:21
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и отметил их вклад в развитие Вооруженных сил страны, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:01
Футбол
Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru 06:15
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
RT на русском вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Футбол
«Ростов» одержал победу над СКА в контрольном матче
В результате, подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 1:0. С передачи Александра Долгова забитым мячом отличился Ивелин Попов.
Панорама Ростова-на-Дону 02:15
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Политика
Турчинов призвал начать уголовное расследование против Зеленского
Турчинов призвал возбудить уголовное дело против Зеленского за то, что он ещё не ввел военное положение в стране и не начал войну против России.
Pravda.Ru 04:15
Технологии
Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз
Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM 06:10
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa вчера в 03:56
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Армия и оружие
США допускают развертывание гиперзвуковых ракет
США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, сообщил начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл.
Вечерний курьер 31 июля в 15:23
Общество
Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила Попова
В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова обратила внимание на то, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на новую коронавирусную инфекцию.
Журналистская правда 06:55
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Футбол
Тренер «Ювентуса» Сарри объяснил спад в игре команды
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением о причинах спада в игре команды в последних матчах чемпионата Италии.
Газета.Ru 03:54
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
RT на русском 07:12
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Общество
Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан Швейцарии
Премьер-министр России Михаил Мишустин снял запрет на въезд в страну для граждан Швейцарии.
Lenta.ru 07:11