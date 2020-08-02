Общество

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00

Подробнее о событии

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31

Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

RT на русском04:00

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00
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Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
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Происшествия

В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских

По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.
ТАСС 10:29
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Политика

Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу

Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным.
Военное обозрение 04:18
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Экономика

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
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Происшествия

Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет

Частный легкомоторный самолет, в котором находились три человека, упал в воскресенье под Калининградом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС 10:36
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,7K
Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
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Автоспорт

Нико Хюлкенберг стартует с пит-лейн

Вчера Нико квалифицировался 13-м, но стартовать с этой позиции гонщик не сможет.
F1news.ru 08:52
Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании

Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Происшествия

В Москве десантники подрались с росгвардейцами

Lenta.ru 10:53
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Здоровье

В Оренбуржье выявили 110 новых случаев коронавируса

В Оренбургской области насчитывается 7 131 случаев новой коронавирусной инфекцией. 110 человек заболели за последние сутки.
Orenday.ru 04:35
Происшествия

В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента

В Лондоне по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестован депутат британского парламента от консервативной партии (тори), об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 10:36
Происшествия

Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.
Российская газета 04:46
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Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 05:42
Армия и оружие

ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море

Военное дело 10:16
15
Общество

Вакцинацию от коронавируса в России начнут в октябре

Массовую вакцинацию от коронавируса в России начнется в октябре, об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Телепорт вчера в 20:46
2,2K
Общество

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
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Религия

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37
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Авто

Обновленный Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа

Пользователям стали доступны изображения нового седана Kia Stinger, обнаруженного на дорожных испытаниях.
Faktom 04:57
3
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
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Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Весна 03:30
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Политика

Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
Псковское агентство информации 03:37
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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru 03:29
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Здоровье

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
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Наука

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
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Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Гаджеты

Монитор Hisense Hard Pro для игр имеет частоту обновления 240 Гц

Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс.
3DNews вчера в 23:10
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Игры

Человек-Паук может присоединиться к «Мстителям» в новой видеоигре

Эксклюзивным персонажем в новой видеоигре по Мстителям на PS4 может стать Человек-Паук.
iReactor 01:22
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