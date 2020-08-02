Общество

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00

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Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

RT на русском04:00

Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00
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Общество

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В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
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Общество

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Общество

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РИА Новости 07:12
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Футбол

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Происшествия

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В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры.
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Культура

Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
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Общество

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

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ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Экономика

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Следствие по делу о государственной измене в отношении 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева было продолжено ФСБ, несмотря на тяжелое состояние здоровья ученого, заявил его адвокат Евгений Смирнов, 2 августа сообщает ТАСС.
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Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».
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Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
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Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
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Здоровье

Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка

Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
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Марко заподозрил Ferrari: Леклер намного быстрее Феттеля на прямых

Советник Red Bull Хельмут Марко удивился скорости Леклера, отметив, что на прямых Ferrari монегаска превосходила машину его команды – хотя на предыдущих этапах этого не было.
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Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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Футбол

«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А

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Политика

Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер уехал на Украину

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину.
Lenta.ru 03:09
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Автоспорт

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Бывший участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум открыл счет победам в Формуле 2, выиграв воскресный спринт в Сильверстоуне.
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