Общество
Lenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Технологии
Раскрыты причины потери связи у смартфонов
Специалист Арсений Щельцин рассказал о причинах, почему у смартфонов постоянно пропадает сотовая связь.
ToDay News Ufa вчера в 07:29
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину вытащили на берег
Бронемашину БРДМ-2, затонувшую в Керченском проливе 25 июля, вытащили на берег.
Аргументы и Факты 06:45
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
Футбол
Юрана уволили из «Химок» после просьб о повышении зарплаты
По информации Telegram-канал «Мутко против», проблемы у главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана в клубе начались после того, как он попросил повышения зарплаты после выхода в российскую Премьер-лигу.
BetOn 07:18
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области
В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры.
ТАСС 07:34
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Музыка
Экс-солистка «Ленинграда» назвала характер Шнурова «авторитарным»
Комментируя уход Вокс, сам Шнуров заявил, что коллектив не умеет работать с "Богинями".
Газета.Ru 07:20
Происшествия
ФСБ продолжила следствие по делу тяжелобольного ученого
Следствие по делу о государственной измене в отношении 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева было продолжено ФСБ, несмотря на тяжелое состояние здоровья ученого, заявил его адвокат Евгений Смирнов, 2 августа сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:48
Футбол
Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак»
Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».
RT на русском 06:36
Космос
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 31 июля в 02:12
Здоровье
Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка
Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
Суть событий вчера в 11:38
Автоспорт
Марко заподозрил Ferrari: Леклер намного быстрее Феттеля на прямых
Советник Red Bull Хельмут Марко удивился скорости Леклера, отметив, что на прямых Ferrari монегаска превосходила машину его команды – хотя на предыдущих этапах этого не было.
Motorsport.com Россия 07:48
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Футбол
«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А
Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском вчера в 16:42
Политика
Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер уехал на Украину
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину.
Lenta.ru 03:09
Автоспорт
Дэн Тиктум выиграл спринт Формулы 2 в Сильверстоуне
Бывший участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум открыл счет победам в Формуле 2, выиграв воскресный спринт в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru 06:44