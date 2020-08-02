Общество
Lenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:14
Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
Российская газета 03:27
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Известная российская телеведущая, модель и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук выходит замуж.
Территория новостей вчера в 02:25
Общество
Россия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.
НТВ вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Культура
В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»
Челябинск получил право провести этот фестиваль, одержав победу по итогам общероссийского интернет-голосования.
Губерния (г. Челябинск) 03:33
Космос
Конспирологи рассказали, что будет, если попасть в черную дыру
Конспирологи рассказали, что будет, если человек попадет в черную дыру.
Актуальные Новости вчера в 00:45
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
ТАСС Спорт вчера в 23:39
Здоровье
199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Общество
Россиян предостерегли от покупки готового фарша
Историк кулинарии Антон Прокофьев рекомендовал не покупать готовый фарш, так как нельзя определить его точный состав, и в фарше может оказаться мало мяса, но при этом много жира и хрящей.
Известия 02:50
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Энергетика
Добыча нефти в РФ в июле снизилась на 16% в сравнении с 2019 годом
В целом за период с января по июль текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 304,33 млн тонн, что на 6,5% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.
Интерфакс 02:31
Космос
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
Общество
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5427 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3649 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине выявила двести двадцать пять нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля.
Страна Советов on-line вчера в 15:04
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
Политика
Пушков рассказал, кто вовлекает Белоруссию в игры против РФ
Москва, 2 августа 2020, 05:38 — REGNUM Приглашение белорусского министра иностранных дел Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины, говорит о том, что Белоруссию пытаются откровенно вовлечь в игру против России, написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 22:38
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором показал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
Экономика сегодня 03:35
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
Гражданам с инвалидностью начали назначать ежемесячные выплаты без подачи заявления, сообщила 30 июля пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 31 июля в 10:25