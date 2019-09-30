Общество
Газета.RuОпределены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
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Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Наука
Генетики из России назвали одну из причин развития психоза и депрессии
Российские ученые провели серию опытов, по итогам которых сумели идентифицировать гены, связанные с возникновением некоторых типов депрессии и психоза.
Planet Today 27 сентября в 06:08
Общество
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра.
RT на русском 01:25
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призналась, что мать заставила сделать ее аборт
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что мать заставила ее сделать аборт во время отношений с Сулейманом Керимовым.
VSE42.RU 02:27
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Наука
Математики нашли золото в больших данных
Индикатор 28 сентября в 05:31
Энергетика
В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн
Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн.
РБК 03:28
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Российская газета 03:52
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Армия и оружие
Создатель немецкой РЛС опровергает «невидимость» F-35
Немецкая компания создала радиолокационную станцию, работа которой опровергла усиленно пропагандируемую «невидимость» F-35.
Военное обозрение 02:24
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Технологии
«Пискаревский молочный завод» промаркировал однопроцентный кефир
Напомним, ранее о тестировании системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК сообщило "Курское молоко".
Dairy News вчера в 18:40
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
«Агора» попросила ООН разобраться с «конвейерным правосудием» в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН с просьбой оценить независимость судей и адвокатов в связи с судебными решениями, вынесенными в отношении участников демонстраций, состоявшихся в Москве летом этого года.
Коммерсантъ 02:01
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал, как оказался в тюрьме в 18 лет
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о своем первом тюремном сроке.
Спорт-Экспресс 04:00
Здоровье
Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу проблемы c поставками в некоторые регионы одного из препаратов для онкобольных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 02:12
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Здоровье
По всей России срываются закупки препарата преднизолон
В России один за одним признаются не состоявшимися закупки преднизолона в таблетках и инъекциях - препарат приобретают для больниц, а также льготных категорий граждан, в числе которых дети до трех лет.
Газета.Ru 03:06
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50