Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны признаки «карантинной депрессии»

Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.
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с чего всё началось

Названы симптомы «карантинной депрессии»

Длительная самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, у некоторых это может вылиться в клиническую депрессию, предупредила в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

РБКвчера в 20:47

Названы признаки «карантинной депрессии»

Известиявчера в 20:18

Названы признаки «карантинной депрессии»

РИА Новостивчера в 19:01

Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

РЕН ТВвчера в 20:05

У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии»

URA.Ruвчера в 19:15

Названы признаки «карантинной депрессии»

Lenta.ruвчера в 20:12

Названы симптомы «карантинной депрессии»

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
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Политика

Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

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Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

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BFM.ru 02:12
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
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Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
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Происшествия

В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
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Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Общество

Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русском вчера в 23:37
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Политика

Путин выступит с обращением 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 10:12
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Экономика

Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
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Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
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Общество

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
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