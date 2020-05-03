Длительная самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, у некоторых это может вылиться в клиническую депрессию, предупредила в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.

с чего всё началось

Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 220

Политика Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС. 83

Здоровье В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 106

Здоровье В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции. 1

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 782

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 1

Политика Путин выступит с обращением 9 мая Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 640

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,5K

Экономика Названы главные признаки финансового мошенничества Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости. 11

Происшествия В Боливии разбился самолет с испанцами на борту Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter. 4