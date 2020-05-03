Коронавирус
РИА НовостиНазваны признаки «карантинной депрессии»
Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.
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с чего всё началось
Длительная самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, у некоторых это может вылиться в клиническую депрессию, предупредила в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
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Названы главные признаки финансового мошенничества
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