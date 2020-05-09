Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпределены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
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Определены сроки открытия магазинов одежды в России

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Небольшие магазины одежды и обуви откроются в России на первом этапе снятия ограничений

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