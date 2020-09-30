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Российская газета
Российская газета

Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение ближайших 10 дней, а может и в течение ноября. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, сейчас сложно сделать более точные прогнозы.В источнике
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Коммерсантъ

Эксперт Роспотребнадзора ожидает выхода на плато в 9 тыс. заболевших COVID-19 за пару недель

Коммерсантъвчера в 15:48
Росбалт

В Роспотребнадзоре назвали предполагаемые сроки выхода России на плато по коронавирусу

Росбалтвчера в 15:19
ТАСС

Эксперт: Россия выйдет на плато в 9 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки за пару недель

ТАССвчера в 13:59
РИА Новости

Раскрыты сроки выхода России на плато по коронавирусу

РИА Новостивчера в 14:35
Lenta.ru

Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу

Lenta.ruвчера в 14:30
Газета.Ru

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Газета.Ruвчера в 14:46
Интерфакс

Эпидемиолог спрогнозировала выход РФ на плато по COVID-19 в октябре

Интерфаксвчера в 09:15

Сенаторы США попросили Трампа провести расследование в связи с инцидентом с Навальным

Председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) и Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) призывают вашингтонскую администрацию провести расследование в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.
ТАСС18:33

Родные погибших потребовали от Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родные погибших и пострадавших по вине солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подали иск о компенсации на сумму 26,7 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева.
Газета.Ru29 сентября в 14:46
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Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Газета.Ru29 сентября в 12:38
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Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес-центра

В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.
Известиявчера в 07:09
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