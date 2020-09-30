Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение ближайших 10 дней, а может и в течение ноября. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, сейчас сложно сделать более точные прогнозы.