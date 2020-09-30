Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу
Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение ближайших 10 дней, а может и в течение ноября. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, сейчас сложно сделать более точные прогнозы.В источнике
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Эксперт Роспотребнадзора ожидает выхода на плато в 9 тыс. заболевших COVID-19 за пару недель
Коммерсантъвчера в 15:48
Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Газета.Ruвчера в 14:46