Политика

Газета.RuГазета.RuОпределены сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 сообщила о скором завершении возведения российского газопровода "Северный поток-2", рассказали РИА "Новости" в пресс-службе. Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
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с чего всё началось
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild
 со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ12:12

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Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
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Газета.Ru 05:56
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ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

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РБК 21:26
Общество

В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем

В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:19
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Новый документ на автомобили появится в России

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Победа 31 15 декабря в 04:00
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

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В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
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Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
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Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
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Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
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На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
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Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
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Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций.
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