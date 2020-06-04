с чего всё началось

Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.

Политика Брат Барака Обамы раскритиковал Джо Байдена Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама раскритиковал бывшего вице-президента страны и кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена на своей странице в Twitter.

Экономика Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.

Происшествия Глава «Российской венчурной компании» задержан Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко. 360

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Наука Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого. 44

Футбол «РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 204

Экономика Сбербанк может купить долю в Ozon Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники. 20

Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 256

Политика Зюганов: арест Платошкина вызван «нарастающим скатыванием властей к полицейщине» Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что формулировки статей, обвинения по которым предъявлены политологу и бывшему кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Николаю Платошкину, довольно туманные и вызывающие недоумение .

Футбол Зырянов: понимал, что не сыграю в финале Кубка УЕФА еще раз Бывший футболист петербургского "Зенита" Константин Зырянов рассказал, что перед финалом Кубка УЕФА-2007/08 думал о том, что не сыграет в таком матче еще раз, поэтому ему было бы обидно проиграть.

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 21

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 672

Общество Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 664

Общество Приморье отменяет карантин для приезжающих Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона. 9