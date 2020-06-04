Экономика
Городской ревизорОпределены возможные сценарии развития безработицы в России
Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 17:00
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Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама раскритиковал бывшего вице-президента страны и кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 23:42
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С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
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Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
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Evo-rus.com вчера в 03:04
Энергетика
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня
Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня.
ТАСС вчера в 22:28
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По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru вчера в 21:16
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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Коммерсантъ вчера в 10:42
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Газета.Ru вчера в 15:14
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Газета.Ru вчера в 15:14
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что формулировки статей, обвинения по которым предъявлены политологу и бывшему кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Николаю Платошкину, довольно туманные и вызывающие недоумение .
Znak.com вчера в 17:38
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Газета.Ru вчера в 16:53
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Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Приморье отменяет карантин для приезжающих
Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
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Афиша Daily вчера в 06:56
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Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
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