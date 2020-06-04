Экономика
Городской ревизорОпределены возможные сценарии развития безработицы в России
Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 17:00
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«Рассчитывать на быстрое восстановление уровня безработицы не стоит». Эксперт о пессимистичном сценарии
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