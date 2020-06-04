с чего всё началось

Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.

Общество Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня. 13

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 1,9K

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 842

Политика Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США Facebook не обнаружил свидетельств того, что какие-либо иностранные государства вмешивались в протесты США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. 1

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 622

Политика Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. 4

Футбол Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,6K

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,6K

Общество В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной. 2,1K

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 1,2K

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» «В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе. 248

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,6K

Общество Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции Специалисты компании «Такском» проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали алкогольные напитки, которые россияне покупали чаще всего. 1

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 24

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 158

Политика Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США Парламентарий не исключил, что подобный бунт не станет последним для американского общества, и расовые конфликты будут возникать и после окончания протестов.

Общество В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 848

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 144

Футбол Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,4K