Экономика

Городской ревизорГородской ревизорОпределены возможные сценарии развития безработицы в России

Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует
 из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
РБК03 июня в 17:00

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«Рассчитывать на быстрое восстановление уровня безработицы не стоит». Эксперт о пессимистичном сценарии

ФедералПресс04 июня в 22:01

Вирус безработицы: пока не пандемия

Российская газета04 июня в 13:28

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

РБК03 июня в 17:00

Экономисты ЦМАКП описали три сценария безработицы в России

Экономика сегодня04 июня в 07:26

Экономисты назвали три сценария безработицы в России

Комсомольская правда03 июня в 20:19

Названы три сценария безработицы в России

Lenta.ru03 июня в 18:23

Эксперты спрогнозировали падение ВВП РФ на 8% и доллар по 90 рублей к концу года

ТАСС04 июня в 09:48
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Общество

Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Гаджеты

Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения

Rusargument вчера в 05:05
Политика

Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США

Facebook не обнаружил свидетельств того, что какие-либо иностранные государства вмешивались в протесты США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 01:03
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Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Вести.Ru вчера в 21:11
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Политика

Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
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Футбол

Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском вчера в 15:02
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 04 июня в 13:31
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Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
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Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу

REGNUM 00:54
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

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BFM.ru 00:28
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
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Общество

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Специалисты компании «Такском» проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали алкогольные напитки, которые россияне покупали чаще всего.
Lenta.ru 00:32
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
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Политика

Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США

Парламентарий не исключил, что подобный бунт не станет последним для американского общества, и расовые конфликты будут возникать и после окончания протестов.
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
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Политика

Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда.
News.ru 04 июня в 22:15
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18
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Политика

Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
Ведомости вчера в 08:44
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 12:54
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Футбол

Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным

Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.
Спорт-Экспресс вчера в 18:19
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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