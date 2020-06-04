с чего всё началось

Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.

Политика Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,9K

Здоровье Протесты против расизма в Швеции назвали коронавирусной «бомбой» В Швеции растет обеспокоенность ситуацией с коронавирусом, потому многие негативно восприняли демонстрации против расизма в Стокгольме после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, а один из шведских врачей назвал эти акции «бомбой, которая может взорваться через три недели».

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 178

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 126

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. 1,7K

Общество Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля. 2,1K

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 3

Гаджеты Oukitel выпустила смартфон с камерой ночного видения и NFC Новый смартфон компании Oukitel отличается ёмким аккумулятором, наличием ИК-камеры ночного видения и поддержкой модуля NFC.

Политика Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство . 1,5K

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 231

Общество В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Шоу-бизнес Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.

Общество Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне Россиян ждут две сокращенных рабочих недели в июне по случаю проведения парада Победы и годовщины Дня России, рассказали в Роструде. 694

Шоу-бизнес Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей. 14