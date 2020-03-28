Коронавирус
ToDay News UfaОпределили температуру уничтожения коронавируса
Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию. В других же условиях вирус может спокойно выживать и мутировать. Также он живет до 2 недель при обычной комнатной температуре.
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Ученые узнали, при какой температуре начинает активизироваться коронавирус
Российская газетавчера в 11:49
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Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
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Два-три месяца понадобится для улучшения ситуации с эпидемией нового коронавируса COVID-19 в России, 29 марта заявил в интервью RT президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
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В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Происшествия
Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске
Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
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Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
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Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
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Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
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Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Хоккей
Яковлев считает, что не стоит пренебрегать карантином
Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал, как проходит карантин в связи с коронавирусом.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч
По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
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Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Футбол
Роналду выложил фото с мамой. Ее выписали из больницы после инсульта
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил благодарность медикам после того, как его мать выписали из больницы.
Здоровье
В Тернопольской области на Украине 21 медик заражен коронавирусом
Замруководителя сообщил, что оперативный штаб района официально признал заболевшими коронавирусной пневмонией 36 жителей.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Гаджеты
Диджей-сет на экошубе и селфи-палке: AliExpress устроит онлайн-концерт в честь своего юбилея
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Как сообщает ToDay News Ufa источник Тне Guardian, Гордон Браун считает, что необходимо создать форму глобального правительства, в которой примут участие эксперты в области здравоохранения и руководители международных организаций.
Происшествия
Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина
Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.