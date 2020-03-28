Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaОпределили температуру уничтожения коронавируса

Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию. В других же условиях вирус может спокойно выживать и мутировать. Также он живет до 2 недель при обычной комнатной температуре.
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