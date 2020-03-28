Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию. В других же условиях вирус может спокойно выживать и мутировать. Также он живет до 2 недель при обычной комнатной температуре.

Общество Рошаль рассказал о сроках улучшения ситуации с коронавирусом в России Два-три месяца понадобится для улучшения ситуации с эпидемией нового коронавируса COVID-19 в России, 29 марта заявил в интервью RT президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Происшествия В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.

Общество Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.

Авто Skoda объявила скидки на автомобили в апреле Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).

Общество Гордон Браун предложил создать мировое правительство Как сообщает ToDay News Ufa источник Тне Guardian, Гордон Браун считает, что необходимо создать форму глобального правительства, в которой примут участие эксперты в области здравоохранения и руководители международных организаций.

Происшествия Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.