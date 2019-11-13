В четверг, 14 ноября, выход в финальную стадию Евро-2020 оформили еще четыре сборные. Место на чемпионате Европы досрочно гарантировали себе Англия, Чехия, Франция и Турция.

Определились 10 из 24 сборных, которые сыграют на Евро-2020

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