Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руОпределились 10 из 24 сборных, которые сыграют на Евро-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
4 фото
В четверг, 14 ноября, выход в финальную стадию Евро-2020 оформили еще четыре сборные. Место на чемпионате Европы досрочно гарантировали себе Англия, Чехия, Франция и Турция.
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