Футбол
ЧемпионатОпределились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. К оформившим выход на Евро-2020 ранее сборным России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины присоединились национальные команды Турции, Франции, Англии и Чехии.
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Германии не хватит победы над Белоруссией, если…Евро-2020. Квалификация
Спорт уик-энд13 ноября в 18:21
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Транспорт
В Питере подорожает проезд в общественном транспорте
Проезд в петербургских трамваях-троллейбусах подорожает в 2020 году до 50 рублей, в метро до 55 руб. В Смольном пытаются "пропетлять" между необходимостью выделять субсидию на коммунальный транспорт в 5 миллиардов, и возмущением жителей города.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новый состав правительства
Парламент Молдавии большинством голосов утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику, передает «Sputnik Молдова».
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Происшествия
В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет
В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
Политика
Пойдет ли Зеленский на референдум о рынке земли на Украине
Владимир Зеленский обещает защитить Украину от продажи земель иностранцам, а решать этот вопрос, по его мнению, должны граждане - через референдум.
Культура
Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года
Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Экономика
Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков
В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Общество
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
Авто
Седан Toyota Camry оснастили полным приводом от RAV4
Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Политика
Путин заявил о выполнении задач России в Сирии
Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Политика
Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться
Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Единоборства
Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234
На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Автоспорт
Квят пришел в паддок Гран-при Бразилии вместе с дочкой
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят появился в паддоке Гран-при Бразилии вместе со своей девушкой и маленькой дочкой.
Футбол
В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»
В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи футбольному клубу «Ростов».
Общество
Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе
Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».