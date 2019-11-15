Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. К оформившим выход на Евро-2020 ранее сборным России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины присоединились национальные команды Турции, Франции, Англии и Чехии.

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Транспорт В Питере подорожает проезд в общественном транспорте Проезд в петербургских трамваях-троллейбусах подорожает в 2020 году до 50 рублей, в метро до 55 руб. В Смольном пытаются "пропетлять" между необходимостью выделять субсидию на коммунальный транспорт в 5 миллиардов, и возмущением жителей города.

Политика Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Политика Парламент Молдавии утвердил новый состав правительства Парламент Молдавии большинством голосов утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику, передает «Sputnik Молдова».

Происшествия В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.

Экономика Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.

Музыка Бузова пообещала выступить на Евровидении Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.

Шоу-бизнес Собчак ответила на критику Михалкова На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.