Футбол

ЧемпионатЧемпионатОпределились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. К оформившим выход на Евро-2020 ранее сборным России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины присоединились национальные команды Турции, Франции, Англии и Чехии.
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