Футбол
ЧемпионатОпределились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп по 4 команды. Жеребьёвка группового этапа Евро-2020 пройдёт 30 ноября 2019 года в Бухаресте.
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Сегодня состоятся очередные матчи отборочного цикла Чемпионата Европы по футболу 2020 года
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Японский автомобиль Aspark Owl гораздо мощнее своей прошлой версии и слегка подешевел.
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Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»
Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
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Военные США испытали российский танк Т-80
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