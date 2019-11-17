По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.

Спорт день за днем

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Политика Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Армия и оружие Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.

Политика В США открылась вторая неделя публичных слушаний по импичменту Трампу Вторая неделя публичных слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу открылась в комитете по разведке палаты представителей конгресса США, передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Общество Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.

Общество Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.

Политика Турция осудила решение США по израильским поселениям МИД Турции осудил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что израильские поселения на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме не противоречат международным нормам.

Политика Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Космос Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.