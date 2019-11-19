Футбол
RT на русскомОпределились 16 из 24 участников Евро-2020
По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
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Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Оскорбления в адрес форварда российской сборной по футболу Артёма Дзюбы прокомментировал 19 ноября главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Общество
Приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян
Минюст предложил расширить Федеральной службе судебных приставов доступ к кредитным историям россиян, а также к их мобильным данным, передает РБК.
Футбол
Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21.
Общество
Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Здоровье
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Здоровье
Названы полезные советы для оздоровления печени
Эксперты назвали самые простые советы, которые помогут оздоровить печень.
Игры
NFS Heat стала самой популярной игрой серии
Новинка Need For Speed Heat стала самой популярной игрой серии на консолях текущего поколения, об этом сообщается в официальном Twitter игры.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Общество
Губернатор неофициально соберет депутатов, чтобы рассказать, кто останется в сахалинском правительстве
Сахалинским депутатам пока не рассказали, кто именно возглавит министерства и агентства после преобразования структуры правительства.
Наука
Пропускную способность дорожных сетей научились прогнозировать
Количество транспортных средств, которые может обслуживать дорожная сеть, отличается в каждом городе, и ранее ученые не знали, какие факторы влияют на пропускную способность.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Армия и оружие
Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление
На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
Шоу-бизнес
Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве.
Футбол
Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020
Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе Евро-2020 — подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Музыка
София Ротару приезжает на гастроли в Россию
София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».