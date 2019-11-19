Футбол

RT на русскомRT на русскомОпределились 16 из 24 участников Евро-2020

По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
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Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Sport24.ruвчера в 16:58

Определились 19 из 24 участников чемпионата Европы-2020

ProstoProSportвчера в 17:08

Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 17:22

Определились 19 из 24 участников предстоящего Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:00

Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Бомбардир.рувчера в 17:33

Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

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