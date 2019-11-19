Футбол

RT на русскомRT на русскомОпределились 16 из 24 участников Евро-2020

По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
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Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Sport24.ru18 ноября в 16:58

Определились 19 из 24 участников чемпионата Европы-2020

ProstoProSport18 ноября в 17:08

Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RU18 ноября в 17:22

Определились 19 из 24 участников предстоящего Евро-2020

Газета.Ru18 ноября в 18:00

Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Бомбардир.ру18 ноября в 17:33

Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Чемпионат16 ноября в 16:40

Россия влетела Бельгии, Германия, Голландия и Хорватия на Евро, Трусова выиграла Гран-при России, Ферстаппен взял поул в Бразилии и другие новости утра

Sports.ru16 ноября в 23:07
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Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Lenta.ru 18 ноября в 02:07
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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
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В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
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Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
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Старая добрая Англия в фильме «Аббатство Даунтон»

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«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Проигравшая команда опустилась на предпоследнее место в Восточной конференции.
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Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

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Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
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В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

Госдума приняла закон о расчете военных пенсий

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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

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Глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон рассказал, что уязвимость системы безопасности операционной системы Android настолько высока, что позволяла злоумышленнику управлять камерой пользователя, используя необходимые приложения.
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В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

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Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
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Ученые назвали главную причину возникновения рака

Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

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ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
РБК вчера в 22:02
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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