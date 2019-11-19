Футбол
RT на русскомОпределились 16 из 24 участников Евро-2020
По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Общество
Космическую отрасль России спасут от военных и «Роскосмоса»
На совещании в центре имени Хруничева, прошедшем под руководством вице-премьера Юрия Борисова, присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора предприятий космической отрасли.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Здоровье
Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака
В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Экономика
Бывший владелец «Югры» Хотин оказался должником «Траста»
Банк непрофильных активов «Траст» оказался одним из кредиторов экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к банку.
Армия и оружие
Россия назвала покупателей Су-57
Покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Технологии
«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки
Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Космос
«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра
Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Происшествия
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме
В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Происшествия
В Бурятии ребенок провалился под лед и утонул
В Бурятии шестилетний ребенок утонул, провалившись под лед. ЧП произошло вчера на озере Гусином в Селенгинском районе.
Кино
Старая добрая Англия в фильме «Аббатство Даунтон»
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл «Бостону», у Гусева голевая передача
«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Проигравшая команда опустилась на предпоследнее место в Восточной конференции.
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Происшествия
В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище
Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Общество
Госдума приняла закон о расчете военных пенсий
Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Армия и оружие
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Гаджеты
Сотни миллионов пользователей Android подвергаются шпионажу
Глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон рассказал, что уязвимость системы безопасности операционной системы Android настолько высока, что позволяла злоумышленнику управлять камерой пользователя, используя необходимые приложения.
ЖКХ
В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Экономика
ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.