Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах следующим летом. 20 команд попадут на турнир напрямую по итогам продолжающейся квалификации, ещё четыре сборные завоюют оставшиеся путёвки через стыковые матчи Лиги Наций. Жеребьевка финального турнира пройдёт 30 ноября в Бухаресте.

Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

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