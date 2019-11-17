Футбол
Евро-футбол.руОпределились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах следующим летом. 20 команд попадут на турнир напрямую по итогам продолжающейся квалификации, ещё четыре сборные завоюют оставшиеся путёвки через стыковые матчи Лиги Наций. Жеребьевка финального турнира пройдёт 30 ноября в Бухаресте.
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Гол Влашича вдохновил Хорватию, команду Промеса вывела на Евро нулевая ничья
Спорт-Экспресс16 ноября в 17:45
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Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты
Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
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Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» следующим летом и вернуться в «Манчестер Юнайтед».
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По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе
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Черчесов рассказал об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Подопечные Черчесова разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0. Турнирного значения игра не имела, так как наша сборная досрочно заняла второе место в своей группе и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
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Авто
В Москве представили новый Toyota RAV4
Компания Toyota представила в Москве новое поколение RAV4.