Футбол
ЧемпионатОпределились 20 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп по 4 команды. Жеребьёвка группового этапа Евро-2020 пройдёт 30 ноября 2019 года в Бухаресте.
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Сергей Полунин отмечает 30-летие
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В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
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Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Предлагается в очередной раз перенести выплаты с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат.
Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Реальные доходы растут На самом деле низкая инфляция "дает больше реальных доходов не только населению, но и предприятиям", возразил Силуанов.
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Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Политика
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Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»
Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
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Частные клиники в Самарской области могут отказаться от абортов
Михаил Ратманов подчеркнул, что министерство рассчитывает на отказ от абортов в частных поликлиниках уже в следующем году.
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Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
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МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
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Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
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Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.