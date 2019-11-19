Футбол
RT на русскомОпределились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.
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Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020
Бомбардир.рувчера в 22:17
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Происшествия
В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину
На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Здоровье
Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Общество
Губернатор неофициально соберет депутатов, чтобы рассказать, кто останется в сахалинском правительстве
Сахалинским депутатам пока не рассказали, кто именно возглавит министерства и агентства после преобразования структуры правительства.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Теннис
Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией
Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Происшествия
Оставленных матерью в Москве восьмерых детей отправили в приют
Накануне вечером врачи скорой обнаружили в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы восьмерых простуженных детей.
Футбол
Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Футбол
Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино
Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Наука
Как создают электрические самолеты: авиация будущего
Первые тестовые модели полностью электрических самолетов уже совершили успешные вылеты.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Происшествия
На кладбище в Мурманской области погиб рабочий
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Политика
Украине не понравились возвращенные корабли «керченской провокации»
Возвращенные Киеву корабли, принимавшие участие в «керченской провокации», вернулись в нерабочем состоянии.
Общество
Госдума обсудит законопроект о винограде и виноделии
Госдума 19 ноября рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года во втором чтении.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Авто
В Сети показали необычную версию «ГАЗели» из Филиппин
Общество
Суд отменил решение о первых в России штрафах за фейковые новости
Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины», которому первому в России назначили административный штраф по статье о фейковых новостях.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Наука