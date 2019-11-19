По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.

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Происшествия В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Футбол Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".

Кино Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Общество Госдума обсудит законопроект о винограде и виноделии Госдума 19 ноября рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года во втором чтении.