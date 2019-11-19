Футбол

RT на русскомRT на русскомОпределились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020

По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.
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Россия или Дания проведет дома 3 матча на Евро-2020. Это решит жеребьевка

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Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

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Стали известны два из трех соперников России на Евро-2020

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Определился один соперник сборной России в группе на Евро-2020

Все про Спорт ру04:17

Определены 20 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RU17:23
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Оставленных матерью в Москве восьмерых детей отправили в приют

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Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука

Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
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Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
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Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".
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Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
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Суд отменил решение о первых в России штрафах за фейковые новости

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