Футбол

RT на русскомRT на русскомОпределились десять участников футбольного Евро-2020

Россия — Бельгия
16 ноября
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В предыдущее международное окно на чемпионат Европы по футболу досрочно квалифицировались команды Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании. Таким образом, на данный момент известны десять участников финального турнира Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Определены 10 из 24 участников Евро-2020

Sport24.ru18:36

Определились 10 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RU17:42

Думаем о Бельгии, болеем за Турцию и Ирландию

Советский спорт03:00

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Чемпионат17:02

10 сборных вышли на Евро-2020

Спорт-Экспресс18:18

Определились 10 из 24 участников Евро-2020

Матч ТВ17:42

Германии не хватит победы над Белоруссией, если…Евро-2020. Квалификация

Спорт уик-эндвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Политика

Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом

Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.
Рамблер 07:40
Политика

Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру вчера в 05:55
Здоровье

Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 17:10
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Шоу-бизнес

Молодая супруга Константина Эрнста впервые рассказала об их отношениях

Недавно актриса рассказала о личном. Молодой жене Эрнста 31 год, снималась в картинах «Сны Иосифа», «Северном ветре», сериале «Содержанки».
SM News 21:30
Происшествия

Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

РБК вчера в 14:45
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости 21:05
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
Политика

Глава МИД Украины допустил выход Киева из минских соглашений

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил возникновение ситуации, при которой Киев может выйти из минских соглашений.
Суть событий 07:06
Игры

Опубликован релизный трейлер Terminator: Resistance

Завтра, 15 ноября, на PC, PS4 и Xbox One выйдет шутер от первого лица Terminator: Resistance.
Игромания.ру 14:11
Футбол

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе на ЧЕ-2020

РБК 17:32
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости 09:44
Политика

Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия собирается предложить изменения в договор с Россией о взаимной охране госграницы, который действует с 1995 года.
Национальная служба новостей 07:04
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости 19:44
Политика

Путин объяснил цели закона об оскорблении госсимволов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл нового закона о борьбе с оскорблениями символов государства заключается не в прекращении критики властей, поскольку это должно оставаться действенным инструментом по улучшению их работы.
Экономика сегодня 15:12
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14:12
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 07 ноября в 19:01
Единоборства

Харитонов извинился за поражение от Васселла на Bellator 234

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал свое поражение в бою с британцем Линтоном Васселлом на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
Матч ТВ 19:31
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service 09:32
Армия и оружие

В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования

Российские специалисты создали новый ракетный комплекс унифицированного типа для ракет серии «Ярс», который предназначен для самых разных видов базирования, в том числе на подвижных железнодорожных составах.
Дни24 10:49
Общество

Прием ужина до 6 вечера защищает сердце

MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное