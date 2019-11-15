Футбол

RT на русскомRT на русскомОпределились десять участников футбольного Евро-2020

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В предыдущее международное окно на чемпионат Европы по футболу досрочно квалифицировались команды Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании. Таким образом, на данный момент известны десять участников финального турнира Евро-2020.
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