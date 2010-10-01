Футбол

РБКРБКОпределились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

Действующий обладатель трофея московский «Локомотив» проведет матч против калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, «Краснодар» — с другим клубом ФНЛ, «Нижним Новгородом». На стадии 1/16 финала Кубка России команды проведут по одному матчу.
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«Можем повторить!» «Локомотив» — о жеребьевке Кубка

Спорт-Экспресс03:42

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Sports.ru01:35

«Можем повторить». «Локомотив» напомнил сопернику в Кубке России о своей прошлогодней победе

Sportbox.RU03:35

«Можем повторить». «Локомотив» напомнил сопернику в Кубке России о своей прошлогодней победе

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Кубок России. «Зенит» сыграет с «Енисеем», ЦСКА – с «Аланией», «Спартак» – с КАМАЗом

Бомбардир.ру03:02

Стали известны все участники 1/16 финала Кубка России

Советский спортвчера в 12:10
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