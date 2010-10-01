Футбол
РБКОпределились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
Действующий обладатель трофея московский «Локомотив» проведет матч против калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, «Краснодар» — с другим клубом ФНЛ, «Нижним Новгородом». На стадии 1/16 финала Кубка России команды проведут по одному матчу.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
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Lenta.ru вчера в 11:09
Экономика
Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян
Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения.
Forbes 03:26
Гаджеты
Соединение Wi-Fi 7 уже разрабатывается
В настоящее время идет работа над соединением нового стандарта Wi-Fi 7, который обещает скорость до 30 Гбит/с по соединению Wi-Fi.
Megaobzor.com вчера в 12:09
Технологии
«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Теннис
Димитров обыграл Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
В полуфинале Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5), встреча пройдет 6 сентября.
ТАСС 01:24
Происшествия
Хулиганы разбили окно в студии Никиты Михалкова в Москве
В студии «Тритэ» режиссера Никиты Михалкова хулиганы разбили окно, злоумышленников разыскивает полиция, пишет во вторник газета «Комсомольская правда».
РИАМО 03:40
Происшествия
Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске
В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Наука
Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека
Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Петрозаводск говорит 00:57
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.
РИА Новости вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева призналась, что солнце ей противопоказано
Алла Пугачева поделилась с фанатами в Instagram новой фотографией, а в комментариях призналась, что ей противопоказаны солнечные ванны.
Актуальные Новости 03:42
Политика
В КПРФ решили поддержать «Умное голосование» Навального
Московские коммунисты намерены заявить о поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, в рамках которого, по предварительным данным, он призывает голосовать за кандидатов КПРФ на выборах Мосгордумы в 35 из 45 округов.
Дождь вчера в 02:00
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии представила компания "Вертолеты России" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:10
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Кино
В Венеции показали фильм «Мартин Иден»
Мархул отметил, что эта история актуальна во все времена, в ней затрагиваются вечные вопросы – о людях, Всевышнем, добре и зле.
RuNews24.ru 03:29
Политика
Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
РБК вчера в 17:25
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Политика
Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе
Ранее сообщалось, что Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире
Россия занимает лидирующие позиции в мире по образованию в сфере искусства.
RT на русском 01:46