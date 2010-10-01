Футбол
РБКОпределились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
Действующий обладатель трофея московский «Локомотив» проведет матч против калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, «Краснодар» — с другим клубом ФНЛ, «Нижним Новгородом». На стадии 1/16 финала Кубка России команды проведут по одному матчу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 21:19
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
Здоровье
В Трехгорном уволили хирурга, который рассказал СМИ о низких зарплатах врачей
Как уже рассказывал «Курс дела» 29 августа в единственной городской больнице ЗАТО Трехгорный уведомили начальство о своем увольнении двое из восьми хирургов, остальные намеревались сделать то же самое в ближайшем будущем.
Курс дела 02:41
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил визу в Россию
Ранее издание Politico сообщило, что сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли планировал отправиться в РФ на текущей неделе, однако российскую визу до сих пор не получил.
Политика Сегодня вчера в 20:08
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Поединок длился 2 часа 34 минуты. Медведев допустил 12 двойных ошибок против четырех у Вавринки, а также 36 невынужденных против 38.
РБК вчера в 17:08
Политика
Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд
Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.
RT на русском 01:39
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Политика
Минздрав предложил создать единую базу выявления биологических рисков
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что считает необходимым создание единого мониторинга для раннего выявления биологических рисков.
iReactor 03:23
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Технологии
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении
В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой, и владельцы машин лишились возможности открыть их.
Журнал Авто.ру вчера в 08:16
Экономика
Ущерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей
Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 01:34
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета вчера в 14:16
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%
Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 03:30
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике
Телеканал 360° 01:51
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11