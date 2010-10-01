Действующий обладатель трофея московский «Локомотив» проведет матч против калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, «Краснодар» — с другим клубом ФНЛ, «Нижним Новгородом». На стадии 1/16 финала Кубка России команды проведут по одному матчу.

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

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