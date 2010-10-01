Футбол

РБКРБКОпределились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

Действующий обладатель трофея московский «Локомотив» проведет матч против калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, «Краснодар» — с другим клубом ФНЛ, «Нижним Новгородом». На стадии 1/16 финала Кубка России команды проведут по одному матчу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Попались!» «Чертаново» — о кубковом матче с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс03:49

Определились все пары 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС03:20

Стали известны все участники 1/16 финала Кубка России

Советский спортвчера в 12:10

«Спартак» и ЦСКА могут встретиться в 1/4 финала Кубка России

Sports.ru03:54

«Можем повторить». «Локомотив» напомнил сопернику в Кубке России о своей прошлогодней победе

Sportbox.RU03:35

«Можем повторить». «Локомотив» напомнил сопернику в Кубке России о своей прошлогодней победе

Матч ТВ03:35

Кубок России. «Зенит» сыграет с «Енисеем», ЦСКА – с «Аланией», «Спартак» – с КАМАЗом

Бомбардир.ру03:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Lenta.ru вчера в 21:19
Экономика

Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа

«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия

Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве

Газета.Ru вчера в 16:11
Здоровье

В Трехгорном уволили хирурга, который рассказал СМИ о низких зарплатах врачей

Как уже рассказывал «Курс дела» 29 августа в единственной городской больнице ЗАТО Трехгорный уведомили начальство о своем увольнении двое из восьми хирургов, остальные намеревались сделать то же самое в ближайшем будущем.
Курс дела 02:41
Политика

Американский сенатор Майк Ли получил визу в Россию

Ранее издание Politico сообщило, что сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли планировал отправиться в РФ на текущей неделе, однако российскую визу до сих пор не получил.
Политика Сегодня вчера в 20:08
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество

В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой

До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Поединок длился 2 часа 34 минуты. Медведев допустил 12 двойных ошибок против четырех у Вавринки, а также 36 невынужденных против 38.
РБК вчера в 17:08
Политика

Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд

Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.
RT на русском 01:39
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Политика

Минздрав предложил создать единую базу выявления биологических рисков

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что считает необходимым создание единого мониторинга для раннего выявления биологических рисков.
iReactor 03:23
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

Вести.Ru вчера в 12:18
Политика

Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Технологии

Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении

В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой, и владельцы машин лишились возможности открыть их.
Журнал Авто.ру вчера в 08:16
Экономика

Ущерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей

Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 01:34
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета вчера в 14:16
Политика

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 03:30
Армия и оружие

Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%

Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике

Телеканал 360° 01:51
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Пскове

В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Авто

Nissan презентовал новый Nissan Juke

Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное