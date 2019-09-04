Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира. Так, действующий победитель Кубка России - «Локомотив», защиту трофея начнет с дуэли против «Балтики».

Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России

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